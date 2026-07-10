Estación Central: Detienen a sujeto que apuñaló y mordió a adolescente para robarle su celular

Un adolescente de 16 años fue apuñalado y mordido por un individuo que le robó su celular en Estación Central.

El hecho ocurrió la tarde del jueves y, mientras carabineros realizaban patrullajes preventivos en la intersección de Avenida 5 de Abril con calle General Amengual, se percataron de un hombre que tenía una herida cortopunzante en el tórax.

La víctima denunció ante personal policial que había sufrido robo con violencia de su celular por parte de un sujeto.

El capitán Jorge Salazar indicó que durante el hurto, el antisocial “lo apuñaló en el pecho y le mordió la mano izquierda, para posteriormente huir por 5 de Abril en dirección al poniente”.

Más tarde, los uniformados comenzaron a buscar al hombre y dieron con él al interior de un local comercial, logrando su detención.

Se trata de un sujeto colombiano identificado como A.C.V.S., de 27 años, sin antecedentes policiales, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

En tanto, la policía encontró el celular sustraído, devolviéndolo a la víctima.