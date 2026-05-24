Alvarado ratifica apoyo del gobierno a Sala Cuna y se impone plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones en el Senado

Es uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía y una de las promesas de camapaña del Presidente José Antonio Kast. El biministro Claudio Alvarado ratificó que el gobierrno avanzará en la iniciativa de Sala Cuna.

Esto en respuesta al debate que actualmente se está llevando a cabo en el Congreso sobre la megarreforma, donde se aprobó una indicación de Sala Cuna, pero que contó con la negativa del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, quien hizo reserva de constitucionalidad, asegurando que afecta las finanzas públicas.

Así, Alvarado, en diálogo con Mesa Central de Canal 13 afirmó que el ministro del Trabajo, Tomás Rau “está trabajando en indicaciones que se van a ingresar a la Comisión de Educación del Senado el próximo 15 de junio, y está formulando esas indicaciones de acuerdo a la realidad económica actual y a la realidad de mercado y a la crisis de empleo que tiene el país”.