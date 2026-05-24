Cadem: Kast registra un 41% de aprobación y un 53% considera a Quiroz como el ministro más influyente

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública – Cadem, reveló un 41% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un alza de un punto respecto de la medición anterior. En tanto, un 55% desaprueba su administración.

En relación a su gabinete, José García Ruminot, Daniel Mas y May Chomali son posicionan como los ministros mejor evaluados, con 57% de aprobación.

Por su parte, el 53% de las personas consultadas considera al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como el más influyente.