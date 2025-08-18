Aedo cuestiona candidatura de Jadue: “Cuesta sostener que el PC va a enfrentar la delincuencia cuando bajan el estandar”

En conversación con Tolerancia Cero, el diputado de la Democracia Cristiana (DC) y miembro del comando presidencial de Jeannette Jara, advirtió que la inscripción de candidatos con causas pendientes “transmite una mala señal” y debilita el compromiso político frente a la delincuencia.

El diputado de la Democracia Cristiana (DC) y miembro del comando presidencial de Jeannette Jara, Eric Aedo, cuestionó la inscripción del exalcalde Daniel Jadue, principal imputad en el Caso Farmacias Populares, como candidato a la Cámara de Diputados.

En conversación con Tolerancia Cero, Aedo señaló que este tipo de actos debilita el discurso político frente al crimen y la inseguridad.

“Los partidos tenemos que tener una mayor responsabilidad respecto a las personas que llevamos y eso vale para Chile Vamos, la DC o el PC”, sostuvo Aedo.

Asimismo, el parlamentario aseveró que “lo que transmitimos los partidos cuando inscribimos a personas que tienen una complejidad judicial es una mala señal”.

“Cuesta sostener, para el PC, que van a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado cuando el estándar que nos ponemos a nosotros mismos, lo vamos bajando. Lo digo con toda transparencia”, agregó.

En tanto, remarcó las repercusiones que generará la inscripción del militante comunista, responsabilizando a su partido principalmente.

“La candidatura de Jadue va a ser controversial, va a generar ruido, y el PC va a tener que hacerse cargo”, señaló Aedo.

En ese sentido, fue enfático en señalar: “No es una buena decisión que los partidos lleven candidatos que aportan tensión al país y no ánimo electoral”.

“Si hubiese tenido la posibilidad de decidir a quién llevar, Jadue no sería de las características de los candidatos que yo llevaría”, puntualizó.