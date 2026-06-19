Migraciones exigió paralizar tres aerolíneas de vuelos chárter antes de estallar caso de niños haitianos por no cumplir con “normativa migratoria”

Antes de que se hiciera público el caso de los más de 200 niños haitianos que ingresaron sin control migratorio al país, el Servicio Nacional de Migraciones instó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a paralizar las autorizaciones de tres aerolíneas chárter.

En el oficio se señala que las tres aerolíneas no cumplían “con la normativa migratoria vigente respecto al transporte hacia Chile de personas extranjeras” al transportar a menores de edad haitianos desde República Dominicana, según consignó T13.

“Mediante Oficio Ordinario N° 699 de fecha 30.03.2026, la Policía de Investigaciones de Chile informó a este Servicio el arribo al territorio nacional de un nuevo vuelo operado por la empresa de transporte Arajet S.A., que transportaba a NNA sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 (Ley de Migración y Extranjería en Chile) para ingresar al territorio nacional“, estipuló el documento.

Es por eso que, frente a los antecedentes expuestos, Migraciones solicitó “no acceder a la autorización de vuelos hacia nuestro país respecto de las empresas de transporte internacional Arajet S.A, Aruba Airlines y Galistair, al no cumplir con la normativa migratoria vigente respecto al transporte hacia Chile de personas extranjeras con la debida documentación que les habilite a ingresar al país”.

Asimismo, en el comunicado se menciona el “Oficio Ordinario N° 115 de fecha 23.07.2025”, dando cuenta de que el Servicio de Migraciones detectó desde mediados de 2025 estos vuelos que no cumplían con las normativas chilenas.

“Mediante Oficio Ordinario N° 115 de fecha 23.07.2025 del Servicio Nacional de Migraciones, se informó a usted del arribo a territorio nacional de vuelos chárter procedentes desde Puerto Príncipe, Haití, Santo Domingo y República Dominicana, transportando a personas extranjeras, en su mayoría a niños, niñas y adolescentes (NNA), alguno de ellos, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 21.325 para ingresar al territorio nacional”, indicó el oficio.