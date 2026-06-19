Jim Carrey negocia su regreso como el Grinch para una secuela del clásico navideño de 2000

Jim Carrey está en conversaciones para volver a interpretar a El Grinch en una secuela de “Cómo el Grinch robó la Navidad”, el clásico navideño de 2000 dirigido por Ron Howard, según un reporte de The Hollywood Reporter. El medio indica que tanto Howard como el productor Brian Grazer estarían involucrados en el eventual proyecto, aunque hasta el momento no hay más detalles disponibles.

La cinta original, basada en el personaje de Dr. Seuss que intenta robar la Navidad al pueblo de Quién-villa, se convirtió en uno de los papeles más queridos de Carrey y es considerada por muchos fanáticos como la versión definitiva del personaje, por sobre el especial animado de 1966 y la película de 2018 protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Una transformación que casi le costó el papel

La producción de la película original estuvo marcada por dificultades: Carrey reveló el año pasado en una entrevista retrospectiva con Vulture que el extenso maquillaje necesario para transformarlo le provocó ataques de pánico, al punto que casi abandonó el proyecto. Para sobrellevar las prótesis, el equipo contrató a un especialista que entrenaba a agentes de la CIA para resistir interrogatorios, y Carrey empleó tácticas como fumar, golpearse la propia pierna y escuchar a los Bee Gees.

El pasado noviembre, Carrey se reencontró con su excompañera de reparto Taylor Momsen en la alfombra roja del Salón de la Fama del Rock and Roll, en su primer encuentro público desde el rodaje de la película.