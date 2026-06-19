La confesión del sicario juvenil de Loncoche: “Lograron darme cerca de 30 lucas en efectivo (…), estoy un poco arrepentido”

Durante este viernes se dieron a conocer nuevos antecedentes relacionados con el homicidio de una mujer en Loncoche, el que habría sido encargado por su propia hija junto al pololo de esta.

Esto se produce en el contexto de una confesión de la menor, quien habría acordado con su pareja —quien también es imputado en el asesinato— contactar a un compañero de liceo de él y ofrecerle dinero por matar a su mamá, con quien tenía peleas.

Las iniciales del presunto sicario juvenil de solo 17 años son A.D.S.R. y, según una declaración judicial a la que tuvo acceso Radio Biobío, habría planeado el crimen con la hija y la pareja de la víctima fatal.

Respecto a cómo surgieron las conversaciones, el acusado como autor material del asesinato señaló que “me comenzaron a hablar en el liceo, específicamente en el recreo, la pega consistía en matar a la mamá”.

Del mismo modo, acotó que “me pagarían cerca de 90 mil pesos. Lograron darme cerca de 30 lucas en efectivo y me los pasó la chica, desconozco su nombre pero era la hija de la fallecida. Esa chica es bajita, delgada, medio morena y el dinero que me pasó en la calle”.

En este contexto, acordaron que el pasado lunes 15 de junio A.D.S.R. ingresaría a la vivienda luego que los otros acusados dejaran una ventana abierta, y ahí asesinaría a la mujer.

El joven imputado describió que “el lunes 15 de junio del 2026 lo escogimos porque yo lo tenía disponible para poder ir”.

Además, relató que “me metí a la casa y subí al segundo piso. Esperé adentro cerca de una hora. No pude entrar al dormitorio porque estaba con seguro, así que simplemente esperé hasta que ella salió de su habitación y al verme gritó y hubo un forcejeo“.

Finalmente, señaló que “me cuesta recordarlo. La plata la quería para mis gastos simplemente. Estoy un poco arrepentido“.