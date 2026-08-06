Tras el llamado de Diego Schalper (RN) a “no torear” al Presidente Kast por el debate sobre los indultos, Javiera Rodríguez (REP) responde: “Ese lenguaje no representa el espíritu de esta causa”

La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, se refirió a las declaraciones del parlamentario de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, en el marco del debate sobre los indultos a uniformados condenados en el contexto del estallido social.

En ese escenario, la parlamentaria defendió el trabajo que distintos diputados han realizado junto a las familias de carabineros y militares privados de libertad, y sostuvo que el foco debe estar en respaldar esa causa.

“La verdad es que varios diputados hemos trabajado con las familias de los carabineros y militares que están en este proceso. Hemos visitado las cárceles y estamos súper comprometidos con la causa. No se trata de torear a nadie, menos nosotros, que somos parte del oficialismo. Creo que ese lenguaje y esa forma de referirse realmente no representan el espíritu de esto, que es lograr que todos estos uniformados puedan ser libres, porque es lo que merecen, y, por otro lado, acompañar y no abandonar a las familias que han pasado por esta situación. Así que, al menos de nuestra parte, como diputados republicanos, todo ha sido en miras de empujar, desde los ciudadanos, el apoyo masivo y dar muestra de eso hacia la política”, subrayó.

¿Qué dijo Diego Schalper?

El parlamentario explicó que su colectividad presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 150 del Código Penal, relacionado con la figura de los apremios ilegítimos.

Respecto de la solicitud al Mandatario José Antonio Kast para que utilice su facultad de otorgar indultos, afirmó: “Le hago un llamado al oficialismo, a los partidos oficialistas, a no torear al Presidente de la República. Él encontrará el momento (…) Él tiene un compromiso personal de hacer ejercicio, eventualmente, de lo que llamamos el indulto particular”.

Cabe mencionar que un grupo de senadores conformó la denominada Bancada por el Indulto General, con el objetivo de impulsar el avance del proyecto de indulto general.

“Concédese indulto general a todos los miembros en servicio activo o en retiro de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile que, en razón del cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, hubieren participado en acciones, operativos o procedimientos desarrollados a contar del día 18 de octubre de 2019”, plantea la iniciativa, que tiene como autores a los legisladores Vanessa Kaiser (PNL), Arturo Squella (REP), Alejandro Kusanovic, Ignacio Urrutia (REP) y Cristian Vial.