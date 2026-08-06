Día del Niño bajo techo y con cultura: panoramas para “compartir un momento distinto”

Las bajas temperaturas y la humedad invernal que atraviesa la Región Metropolitana obligan a reconfigurar la agenda familiar para este fin de semana. En ese contexto, la oferta de panoramas se ha diversificado para sacar a los menores de las pantallas y acercarlos a dinámicas presenciales. A eventos masivos que ya marcan la pauta, como la instalación de la Gran Rueda en el Parque Araucano, el espectáculo de patinaje Disney On Ice y las experiencias inmersivas del Museo Interactivo Mirador (MIM), se suman otras alternativas gratuitas y bajo techo que buscan captar la atención ciudadana.

Ante la necesidad de buscar opciones resguardadas del frío, Casaideas anunció una jornada especial en su sucursal del Mall Plaza Vespucio, agendada para el sábado 8 de agosto. La marca programó un espectáculo de títeres gratuito con el objetivo de que los asistentes se rían y diviertan, un bloque que estará acompañado de la entrega de globos, dulces y concursos. Sobre el foco de esta celebración, la subgerente de Marketing en Casaideas Chile, Dafne Díaz, precisó: “Para nosotros el Día del Niño es una fecha muy especial, y quisimos celebrarla invitando a las familias a compartir un momento distinto, fuera de la rutina. Que los niños se rían con el show y puedan vivir esa experiencia, rodeados de entretenimiento sano, es una forma simple y genuina de alegrarles el día”. La iniciativa contará con tres funciones para el público general, fijadas a las 12:00, 16:00 y 18:00 horas.

En paralelo, la agenda cultural capitalina tendrá un hito vinculado a la sustentabilidad durante el domingo 9 de agosto. Ese día, el Museo Artequin, en colaboración con Fundación CMPC, dará el puntapié inicial a un nuevo ciclo de talleres enfocados en el zhezhi —técnica tradicional china de plegado de papel— y en la elaboración casera de papel reciclado. Estas dinámicas se integran orgánicamente a la muestra Historias de Papel en China: Cortar, Plegar y Pegar, una exposición que aborda el rol histórico que ha tenido este material en la cultura oriental, tanto en el traspaso de conocimientos como en las expresiones artísticas. Durante el lanzamiento dominical, voluntarios de la fundación enseñarán el proceso de reciclaje a pequeña escala utilizando elementos de uso doméstico, tales como coladores, jugueras y recipientes con agua.

La participación en las actividades descritas estará incluida en el pago de la entrada a la exposición general, extendiéndose la oferta de los talleres durante todos los fines de semana hasta el cierre de la muestra, programado para el 27 de septiembre. Al abordar el fondo de la intervención, la directora ejecutiva de Fundación CMPC, María José Valenzuela, subrayó: “Como fundación trabajamos con las comunidades en sus territorios, nos encontramos con ellos. Por eso poder colaborar en estos talleres con Artequín hacía pleno sentido, pero no sólo por eso. Será una oportunidad de acercarlos al papel y su importancia de una forma entretenida y auténtica. Invitamos a las familias a celebrar este Día de la Niñez de una forma diferente y lúdica”. Para complementar la jornada dominical, el recinto sumará también clases de tai chi, creación de máscaras, presentaciones de bailes tradicionales y una feria de propuestas educativas.

Hollywood Symphonic Kids

En el ámbito musical, la Orquesta Filodramática de Chile confirmó la realización de Hollywood Symphonic Kids, un espectáculo en vivo focalizado en acercar la música de cine a las nuevas audiencias. La propuesta artística congregará a una orquesta sinfónica en pleno, un coro y una puesta en escena diseñada exclusivamente para repasar los temas más icónicos de la pantalla grande. Las partituras seleccionadas abordarán diversas épocas y géneros cinematográficos, configurando una experiencia acústica de alta fidelidad que busca generar momentos de conexión y asombro tanto para los más pequeños como para los adultos a través de las grandes bandas sonoras de la historia.

Finalmente, apuntando a la nostalgia de la cultura pop, Patio Bellavista programó para este sábado 8 de agosto la jornada denominada La Infancia de los ’80. El evento, que iniciará a las 11:00 horas, articulará una feria de coleccionables y juegos de época bajo el alero de la Expo Salo, sumado a la ambientación musical de DJ Pauli y un conversatorio que abordará la trastienda de Bar Cinema. Para el bloque vespertino, la cartelera contempla dinámicas de creación manual con los talleres de Muñecos Quitapenas, una sesión de cuentacuentos a cargo de Daniela Juárez y la intervención artística Pinta tu pollito o gallinita, estructurando así un cruce definitivo entre el entretenimiento clásico y la creatividad familiar.

Wonder Park apuesta por la adrenalina para celebrar el Día del Niño

Wonder Park —el recinto de diversiones emplazado en el Mall Arauco Maipú— oficializó la apertura de sus puertas para todos los fines de semana, apostando por una experiencia centrada en la interacción física y el asombro intergeneracional.

La propuesta de la compañía busca recuperar la mística de los históricos parques de diversiones, ofreciendo un lugar donde la entretención desplace al sedentarismo de las pantallas. “Porque a veces lo que más se extraña no es un objeto, sino un rato compartido: salir, reírse, moverse, gritar de emoción en una vuelta demasiado rápida”, explicaron desde el equipo de comunicaciones de Wonder Park al abordar el enfoque principal de su reapertura.

El espacio, complementado con un diseño inmersivo de luces y música, fue estructurado deliberadamente para abarcar a distintos segmentos etarios, con el propósito de que menores, adolescentes y adultos no sean simples espectadores, sino que compartan plenamente el recorrido.