Dos detenidos por conducir a exceso de velocidad en la Costanera Norte: Uno circulaba a 172 km/h y en estado de ebriedad

Dos hombres fueron detenidos por conducir a exceso de velocidad en la Costanera Norte.

Con motivo de las Fiestas Patrias, Carabineros de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial realizaba fiscalizaciones para identificar a automovilistas manejando a exceso de velocidad, bajo la influencia del alcohol y/o drogas.

Fue en ese contexto que a las 12:17 de este domingo, los funcionarios sorprendieron a un conductor que circulaba en un Mercedes Benz modelo GLC a exceso de velocidad por la Costanera Norte, en el sector de Lo Curro.

En el control de velocidad se constató que el individuo iba a 172 km/h en una zona de máximo 100. Al hacerle el alcotest, que arrojó positivo, marcó 1,68 de alcohol en sangre.

Más tarde, a las 13:36, los efectivos policiales sorprendieron a un segundo automovilista circulando a exceso de velocidad también en la Costanera Norte.

El sujeto manejaba un BMW a 163 km/h en una zona de máximo 100, siendo detenido por conducción temeraria.

Los arrestados, de 58 y 37 años, fueron trasladados a la 37° Comisaría de Vitacura. Serán puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de conducción temeraria y, en el caso del primero, también por conducir en estado de ebriedad.