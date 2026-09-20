Personas reciben empanadas regaladas por Farkas en el Parque O’Higgins: “Están muy buenas”

Un total de 5.000 empanadas está regalando Leonardo Farkas en La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins.
El filántropo chileno se encuentra celebrando las Fiestas Patrias en el país y quiso entregar un especial obsequio a los asistentes a las fondas.
Y ayer se subió al escenario de la fonda, luego de la presentación de la agrupación musical Zúmbale Primo, anunciando que entregaría nada más y nada menos que 5.000 empanadas.
“Hace 12 años que no estaba un 18 en Chile”, expresó, añadiendo: “Si yo hubiera sabido que venía tanta gente, habría ido a la peluquería.. mañana desde las 11:00 de la mañana voy a regalar 5.000 empanadas”.
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