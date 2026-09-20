Trump propone que el arco triunfal frente al Cementerio de Arlington funcione como un “complejo militar de primer nivel”

(CNN) – El presidente Donald Trump entregó este domingo un nuevo argumento para justificar su propuesta de construir un arco triunfal de 250 pies frente al Cementerio Nacional de Arlington: la estructura operaría además como un “complejo militar de primer nivel”.

Drones, francotiradores y municiones

La instalación, ubicada en un terreno que veteranos militares consideran suelo sagrado, permitiría “albergar, almacenar y tener la capacidad rápida de usar grandes cantidades de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en las áreas de plaza”, escribió el mandatario en Truth Social. También contempla guardar grandes cantidades de munición para francotiradores. “No habrá una instalación como esta en ninguna parte del mundo”, añadió.

Múltiples fuentes que trabajan con la administración en el proyecto señalaron que el anuncio los tomó por sorpresa. La nueva versión no figuraba en los diseños ni conceptos revisados por la Comisión de Bellas Artes ni por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, las dos entidades federales que supervisan los cambios arquitectónicos en Washington.

Cuestionamientos legales y de ubicación

“El plan para el Arco que el presidente está anunciando es completamente distinto del que el gobierno presentó hasta ahora”, dijo a CNN Ed Stierli, de la National Parks Conservation Association. “La ubicación es imprudente, ya es profundamente impopular entre los veteranos y el público, y sin importar lo que haya dentro del Arco, igual debe cumplir la ley”, agregó.

Veteranos que litigan para frenar la obra sostienen que la estructura interrumpiría la línea visual entre el Lincoln Memorial y el cementerio. Un informe del Servicio de Parques Nacionales determinó efectos “adversos” sobre decenas de sitios históricos, aunque concluyó que el emplazamiento resulta “inherentemente dependiente de la ubicación”.

La Casa Blanca no respondió las consultas de CNN y el Pentágono declinó comentar.