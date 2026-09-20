Sylvester Stallone revela que nunca aceptó el cargo de “embajador” de Hollywood de Trump: Se enteró por la T.V.

Sylvester Stallone ostenta el título de “embajador especial” de Hollywood entregado por Donald Trump, pero casi 2 años después de su designación el actor reveló que no se inscribió de manera explícita para ese rol.

“¿Perdón? ¿En serio?”

“Bueno, simplemente pasó”, señaló el nominado al Oscar en una entrevista reciente con The Sunday Times. “Estaba viendo televisión una noche y dicen: ‘Entonces Stallone y Mel Gibson y Jon Voight serán…’. Y yo dije: ‘¿Qué?'”, relató el protagonista de “Rocky”, quien añadió: “Dije: ‘¿Perdón? ¿En serio?’. Porque si me hubieran preguntado al principio, habría dicho que esto no es posible”.

El actor también se refirió a sus reparos con el encargo: “Sí, porque Hollywood, supongo que es como estados feudales. Tienen sus pequeños reinos. No entras y les dices a seis estudios cómo hacer las cosas“. Sobre sus compañeros de misión, agregó que tanto Gibson como Voight “somos gente que hace lo suyo”.

Stallone incluso recordó haberle dicho al presidente que “no funcionará”. “Le dije gracias y ciao, porque es imposible. Hollywood funciona, y evolucionará. Es corporativo y la gente corporativa no querrá escucharme hablarles de finanzas“, afirmó.

El anuncio de Trump y la admiración del actor

Los 3 intérpretes fueron presentados como “embajadores especiales” en enero de 2025 mediante un mensaje en Truth Social, donde el mandatario los describió como enviados especiales para devolver a Hollywood, “un lugar grandioso pero muy problemático”, el negocio perdido ante países extranjeros. “Estas tres personas muy talentosas serán mis ojos y mis oídos”, escribió.

Pese a sus reservas, Stallone mantiene una valoración positiva del presidente. En la entrevista recordó que lo presentó como un “personaje mítico” durante una fiesta en Mar-a-Lago: “Nadie en el mundo podría haber logrado lo que él logró, así que estoy maravillado”.