“Los memes andan todos los años”: Karla Rubilar recuerda su comentado pie de cueca con Sebastián Piñera en Fiestas Patrias

La exministra secretaria general de Gobierno y exintendenta metropolitana, Karla Rubilar, recordó este domingo su comentado baile junto al presidente Sebastián Piñera, donde se dio el pie de cueca para el inicio de las celebraciones por las Fiestas Patrias en 2018.

La inauguración de la fonda en el Parque O’Higgins durante 2018 dejó una de las postales más recordadas para los chilenos: un traspié en plena cueca en el que el exmandatario no soltó el pañuelo en un paso del baile, lo que desató una ola de memes que aún circulan cada 18 de septiembre.

Con el término de otra celebración de Fiestas Patrias, la exsecretaria de Estado recordó al expresidente a través de redes sociales, vestida con el mismo atuendo que utilizó en 2019, ocasión en la que intentó junto a Piñera “reivindicarse” de la presentación de 2018.

“Estoy vestida de la misma manera que cuando bailamos la cueca con el presidente Piñera el año 2019. De rojo, blusa negra, falda roja, sombrero negro… y cómo no recordar que ese día queríamos reivindicarnos, pues todos se acuerdan de la cueca del 2018 cuando el presidente no soltó el pañuelo”, señaló.

En esa línea, comentó que en esta época “los memes andan todos los años (…) Pero de la del 2019 no se acuerda nadie y es tan bonita, así que a ver si hacemos un esfuerzo este año y nos acordamos de esa cueca que ensayamos harto con Jorge Alessandri para que saliera mucho mejor”.

Pese a que sostuvo que “quizás nadie se acuerde de ese baile”, Rubilar afirmó que, tras mucha práctica y equivocaciones, el resultado fue una “cueca bonita”.

Al cierre de su publicación, la exministra se refirió al fallecimiento del expresidente en 2024. “No vamos a tener nuestra revancha con el presidente de nuevo, se nos fue, pero algún día vamos a bailar una linda cueca en el cielo“, cerró.