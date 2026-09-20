Partido de ultraderecha alemán AfD ganó otra elección estatal, según encuesta: Resultados ponen presión sobre el canciller Merz

(CNN) – La Unión Demócrata Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) del canciller alemán Friedrich Merz se enfrenta a unos resultados desastrosos en las elecciones estatales, según muestran las encuestas a pie de urna, y parece que se verá acorralada tanto por el auge de la ultraderecha, representada por Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), como por los partidos de izquierda.

Se prevé que la AfD gane en el estado nororiental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental con un 38%, según muestra la encuesta a pie de urna de la cadena pública alemana, apenas dos semanas después de que el partido obtuviera su mejor resultado hasta la fecha en Sajonia-Anhalt.

La CDU, de Merz, se sitúa actualmente en un 5%, apenas suficiente para asegurar representación en este estado mayoritariamente rural, lo que aumenta la presión sobre su liderazgo, ya de por sí en apuros.

En las otras elecciones del domingo, el partido de izquierda Die Linke lidera en Berlín con un 26%, seguido por la CDU y los Verdes, según las encuestas a pie de urna.

Se escucharon gestos audibles dentro de la sala de seguimiento de la CDU en Berlín mientras se leían los resultados de ambas regiones.

Merz calificó los resultados en Mecklemburgo-Pomerania Occidental como un “desastre” en un discurso pronunciado tras la publicación de las encuestas a pie de urna.

Sin embargo, el canciller se mantuvo desafiante al hablar de la necesidad de reformas para abordar los problemas económicos de Alemania y las divisiones cada vez más profundas. “La respuesta no puede ser volver a los buenos viejos tiempos”, afirmó.

Antes de las proyecciones del domingo, el peor resultado de la CDU en unas elecciones estatales hasta la fecha se había registrado hace 75 años: en 1951, obtuvo un 9% en Bremen —la única vez que el partido se ha quedado en cifras de un solo dígito en unas elecciones estatales—.

La colíder de la AfD, Alice Weidel, se mostró eufórica al anunciarse las encuestas a pie de urna y declaró a CNN que su partido es “claramente el nuevo partido del pueblo en Alemania”.

“Hemos superado a la CDU, y la gente quiere un cambio de política”, dijo Weidel. Describió a Merz como “muy dañado” y agregó: “Creo que la CDU no puede seguir adelante con Friedrich Merz, con un canciller débil”.

En Berlín, se prevé que la AfD quede en cuarto lugar con un 13,5%. Si bien no es comparable con sus avances en otros lugares, el resultado es una señal notable de cómo la ultraderecha está encontrando apoyo incluso en la capital cosmopolita; en las últimas elecciones al Parlamento estatal de Berlín, en 2023, la AfD obtuvo el 9,1% de los votos.

Las elecciones del domingo llegan en un momento crítico para Merz, apenas dos semanas después de que la AfD asestara un golpe demoledor a su partido con una victoria histórica en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, donde obtuvo el 44% de los votos.

El resultado causó conmoción en la clase política alemana e intensificó las especulaciones sobre el futuro de Merz como canciller.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, al igual que en Sajonia-Anhalt, un estado de la antigua Alemania Oriental, la AfD buscó capitalizar el enojo por las desigualdades económicas en Alemania y el descontento con Merz, al tiempo que hizo campaña con una plataforma que incluía deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, el fin de la ayuda militar a Ucrania y vínculos más estrechos con Rusia.

La candidata de la AfD a primera ministra del estado había declarado anteriormente a CNN que el enfoque del partido era comparable a la agenda “America First” (Estados Unidos primero) de la administración de Trump.

La elección también fue una prueba de popularidad para Manuela Schwesig, del Partido Socialdemócrata de centroizquierda, quien ha gobernado el estado desde 2017. Schwesig, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra estatal en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, hizo una intensa campaña para evitar otro avance de la AfD, y en su mitin final advirtió sobre “nubes oscuras” en referencia al partido de ultraderecha.

En su campaña se enfocó en el empleo, la educación y la cohesión social.

Las encuestas a pie de urna situaron al SPD justo detrás de la AfD, con el 36,5% de los votos.

El Estado enfrenta una grave escasez de trabajadores calificados, debido al envejecimiento de la población y a las bajas tasas de natalidad.

Alrededor de 50.000 personas de origen inmigrante trabajan en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, según informó Reuters, desempeñando un papel clave en su economía, al tiempo que se enfrentan al sentimiento antiinmigración de la ultraderecha.

El panorama político en Berlín fue notablemente diferente. Se pronosticaba que las elecciones al Parlamento estatal de la capital serían una contienda reñida entre Die Linke y la CDU.

La asequibilidad de la vivienda fue un tema central durante la campaña, tras una década de aumento de los alquileres en la ciudad y ante la previsión de una grave escasez de viviendas en los próximos años.