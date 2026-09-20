Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunirían durante Asamblea General de la ONU, según alto funcionario de EE. UU.

(CNN Español) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un encuentro “aparte” durante la Asamblea General de las Naciones Unidas el próximo martes en Nueva York, según dijo a CNN el embajador Mike Waltz, representante de EE. UU. ante la ONU.

“El martes por la mañana, dará su discurso ante la Asamblea General de la ONU”, dijo Waltz, “luego participará en varias reuniones bilaterales”.

El funcionario agregó que Trump después “participará en un aparte con la presidenta encargada Rodríguez de Venezuela, y luego partirá de Nueva York hacia la Casa Blanca esa misma noche”.

El pasado domingo, Trump respondió “puede ser” cuando CNN le preguntó si esperaba reunirse con Rodríguez en el marco de la Asamblea General.

El encuentro marcaría la primera vez que ambos se reúnan en persona.

CNN consultó a la Casa Blanca si Trump también tiene programado reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Asimismo, contactó al Gobierno de Venezuela para pedir más información sobre el encuentro entre Rodríguez y Trump.

La confirmación de la reunión entre Rodríguez y Trump se da después de días de expectativa.

A principios de este mes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abrió la puerta a este escenario, al ser preguntado por periodistas sobre si Rodríguez iría a la Asamblea General y si ambos se reunirían en ese contexto.

“Hemos hablado bastante, tal vez ella estará allí en Nueva York, no sé si ella realmente va a ir, pero, si va, eso probablemente sucederá”, dijo Rubio durante una gira por Sudamérica.

Desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, su Gobierno ha tenido varios acercamientos con Trump.

Entre otras cosas, Rodríguez ha dicho que está dispuesta a tener una relación de colaboración y respeto con Estados Unidos.

También ha impulsado reformas para abrir el sector energético venezolano a la inversión privada nacional y extranjera, ha recibido en Venezuela a altos funcionarios del gabinete de Trump y recientemente ambos anunciaron un acuerdo petrolero que da a Estados Unidos el control de 65.000 millones de barriles del petróleo del país sudamericano.

De su lado, en varias ocasiones Trump ha elogiado el trabajo de Rodríguez al frente de Venezuela.

En marzo, ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.