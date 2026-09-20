Menor de edad cae desde el piso 9 de un edificio en la comuna de Santiago: Fue trasladado de urgencia

Personal de Bomberos de Santiago informó la tarde de este domingo, a través de X, sobre la caída de una persona desde un edificio en la comuna de Santiago.

Los detalles del accidente

Según reportó Chilevisión Noticias, Se trata de un menor de edad que cayó desde un departamento ubicado en el piso 9 de un inmueble emplazado en la intersección de General Gana con San Diego.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial cercano. En paralelo, Carabineros investiga el contexto en que se produjo la caída.

La versión de la administración

Desde la administración del edificio indicaron que el menor presentaba signos vitales durante la primera asistencia.

Asimismo, señalaron que el departamento desde el que cayó sí contaba con una malla de seguridad instalada al momento del accidente.