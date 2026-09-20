Rusia Unida gana las legislativas rusas con el 57,31% de los votos en los primeros comicios de la guerra

(EFE) – El partido oficialista Rusia Unida ganó las elecciones legislativas celebradas durante los últimos 3 días con el 57,31% de los votos, según los primeros resultados oficiales publicados el domingo.

El reparto de escaños en la Duma

La formación obtuvo ese resultado en la votación por listas de partidos, mecanismo que entrega la mitad de los escaños de la Duma, es decir 225 de un total de 450. La otra mitad se define por circunscripciones electorales.

De acuerdo con la Comisión Electoral Central (CEC), que escrutó el 17,05% de los sufragios, el Partido Comunista de Rusia figura como la segunda fuerza con un 13,89%. Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático con 9,29% y los liberales de Nueva Gente con 7,97%. Rusia Justa accedería al arco parlamentario como quinta formación, con 5,09%.

El líder de Rusia Unida, Dmitri Medvédev, afirmó tras conocerse las cifras que “los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política”. La CEC estimó la participación en más del 56% del padrón, por sobre los comicios de 2016 y 2021.

Denuncias de la oposición y reacciones del Gobierno

En el voto electrónico, mecanismo que la oposición considera un instrumento de fraude, Rusia Unida obtuvo un 49,06%, seguida por Nueva Gente con 15,42% y los comunistas con 12,26%.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el rumbo diplomático no cambiará y aseguró que el país repelió los intentos occidentales de “presentarlas como no democráticas”. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, sostuvo que Kiev “hizo todo lo posible para abortar las elecciones”, tras el mayor ataque con drones y misiles contra la capital en toda la guerra.

Yábloko, único partido pacifista y excluido de las listas, denunció numerosas irregularidades, entre ellas la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas.