Ana María Stuven y políticas punitivas: “Somos una sociedad que tendemos a estigmatizar”

La destacada historiadora y académica Ana María Stuven, galardonada recientemente con el Premio Nacional de Historia 2026, abordó la contingencia nacional y la crisis de seguridad durante su participación en el programa Influyentes de CNN Chile. En la entrevista, la intelectual pública criticó duramente el auge de políticas carcelarias punitivas inspiradas en el modelo Bukele y enfatizó la necesidad de proteger el consenso en torno a los derechos humanos frente a las crecientes polarizaciones.

Desde su experiencia como fundadora de la Corporación Abriendo Puertas, entidad dedicada a la rehabilitación y reinserción de mujeres privadas de libertad, Stuven cuestionó la visión actual sobre la delincuencia y el sistema penitenciario. “¿Por qué estamos viviendo en una sociedad atemorizada, en una sociedad que se siente perseguida, en una sociedad que siente que todo aquel que es distinto es una persona que tiene que estar recluida?”, reflexionó la historiadora. En esa misma línea, advirtió sobre los peligros de centrar el debate público únicamente en la segregación y el castigo: “Somos una sociedad que tendemos a estigmatizar”, afirmó, agregando que es un profundo error suponer que las personas son exclusivamente lo peor que han hecho en sus vidas.

Consultada sobre la iniciativa parlamentaria y gubernamental que busca quitar derechos sociales a personas que hayan cometido crímenes graves, la académica fue tajante. “No puedo estar más en contra. Yo creo que nosotros tenemos que darle a todas las personas una segunda oportunidad, no suponer que hicieron de nuevo lo peor, que van a hacer siempre lo peor que han sido, y que además es una concepción de lo humano de que todas las personas tenemos derecho a rehabilitar”, argumentó Stuven. Además, subrayó que un país desigual tiene la obligación de elaborar políticas de prevención para evitar que los jóvenes vulnerables sean captados por el crimen organizado, en lugar de limitarse a reaccionar con el encarcelamiento cuando ya no existen otras alternativas.

En un segundo eje de la conversación, la Premio Nacional de Historia se refirió a la reciente conmemoración de los 53 años del golpe de Estado y a los cuestionamientos que han surgido desde algunos sectores hacia el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Stuven defendió férreamente estas políticas de Estado, señalando que el tema de los derechos humanos sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad. Para la investigadora, el negacionismo o la relativización de estos acuerdos representa un riesgo directo para la frágil institucionalidad democrática: “Hablar contra las políticas de derechos humanos es lo peor que se puede hacer, porque es negar algo que es esencial a la dignidad de todas las personas”, concluyó la académica.