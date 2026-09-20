Cadem: La aprobación de Kast sube 1 punto y llega a 36% en la tercera semana de septiembre

La encuesta Plaza Pública de Cadem, difundida este 20 de septiembre de 2026, muestra que 36% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast y 60% la desaprueba, cifras que implican un alza de 1 punto en el respaldo y una baja equivalente en el rechazo respecto de la medición anterior.

Los atributos personales del mandatario

Entre las características personales del Presidente, las más valoradas por los encuestados son la responsabilidad (45%, +1pto), la autoridad y liderazgo (40%, +3pts), la honestidad (39%, +5pts) y la valentía (39%, +1pto).

En el otro extremo se ubican los rasgos vinculados al vínculo con la ciudadanía: carisma alcanza un 32% (+3pts), empatía un 29% y cercanía un 29%, los tres indicadores más bajos de la serie.

Economía y relaciones internacionales lideran la gestión

En los atributos de gestión, el mejor evaluado corresponde a la capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, con 42%, seguido por la capacidad para gestionar las relaciones internacionales, con 40% y una caída de 5 puntos.

Los peores resultados se concentran en el ámbito político: contar con un buen equipo de gobierno registra un 23% (-5pts), mantener ordenada a su coalición política un 20% y tener una buena relación con la oposición un 17% (+2pts).

El gabinete y el proyecto de Sala Cuna Universal

En la evaluación ministerial, la aprobación del canciller Francisco Pérez Mackenna cae 9 puntos hasta 43% en la antesala del viaje a la ONU. Los mejor evaluados son May Chomali (59%, +2pts), Iván Poduje (58%, +6pts), Catalina Parot (56%, +10pts), Louis de Grange (54%, +8pts) y María Jesús Wulf (52%, -1pto). Los 3 peores son Tomás Rau (38%, -2pts), Ximena Rincón (38%, +5pts) y Jorge Quiroz (37%, -2pts), quien de todas formas se mantiene como el más influyente del gabinete con 56% (-6pts).

El sondeo también consultó por la agenda legislativa: 68% está de acuerdo con que el Congreso apruebe de manera urgente el proyecto de ley de Sala Cuna Universal que está en trámite, y 84% respalda extender ese derecho a todas las madres dependientes, independientes, de casa particular y a los padres. Además, 71% cree que eliminar la diferencia que obliga a los empleadores a pagar la sala cuna solo a las mujeres aportaría mucho a disminuir el desempleo femenino.