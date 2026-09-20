Embajador de EE.UU. ante la ONU defiende el veto de Trump a CNN, MS NOW y Politico en la Casa Blanca

(EFE) – El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, respaldó este domingo la prohibición de ingreso a la Casa Blanca impuesta por el presidente Donald Trump contra CNN, MS NOW y Politico.

El argumento legal del Gobierno

“El presidente está en todo su derecho de limitar el acceso de los periodistas a las instalaciones gubernamentales, sobre todo cuando, en su opinión, no actúan de buena fe”, afirmó en una entrevista concedida precisamente a CNN, una de las cadenas afectadas por el veto.

Waltz agregó que “esa no es solo su opinión. Es la opinión de la Corte Suprema”, en alusión al fallo Zemel v. Rusk de 1965, donde el juez Earl Warren escribió que “el derecho a hablar y publicar no conlleva el derecho ilimitado a recopilar información”.

No obstante, otros fallos, como el caso Sherrill v. Knight de 1977, establecen que el rechazo de una acreditación debe sustentarse en criterios explícitos y definidos, y nunca en una decisión arbitraria.

La respuesta de los medios y la prensa acreditada

Si la Casa Blanca mantiene la restricción, se prevé que los medios involucrados recurran a los tribunales para defender su derecho a informar.

“En los próximos días, y probablemente a primera hora del lunes, estos medios de comunicación y sus representantes legales presentarán documentos para exigir una orden judicial”, señaló en CNN el subdirector de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, Adam Rose. El abogado añadió que buscarán “incluso una orden de restricción temporal” para agilizar el proceso e insistir en que las sesiones informativas continúen con normalidad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que calificó la medida como una “prohibición a la prensa libre”, sostuvo que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno.