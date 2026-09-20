El inesperado regalo de Leonardo Farkas en Fiestas Patrias: Dará 5 mil empanadas a asistentes de la fonda del Parque O’Higgins

Un particular regalo realizará Leonardo Farkas en La Gran Fonda de Chile del Parque O’Higgins.

El filántropo chileno se encuentra celebrando las Fiestas Patrias en el país y quiso entregar un especial obsequio a los asistentes a las fondas.

Farkas se subió al escenario de la fonda este sábado 19, luego de la presentación de la agrupación musical Zúmbale Primo, y anunció que entregará nada más y nada menos que 5.000 empanadas.

“Hace 12 años que no estaba un 18 en Chile”, expresó, añadiendo: “Si yo hubiera sabido que venía tanta gente, habría ido a la peluquería.. mañana desde las 11:00 de la mañana voy a regalar 5.000 empanadas”.

Acto seguido, explicó cómo comenzaría la entrega de la tradicional comida chilena durante estas festividades.

“A los primeros que entren (hoy domingo 20 de septiembre) les voy a dar las empanadas, porque hoy (ayer sábado 19) ya se acabaron”, dijo Farkas.