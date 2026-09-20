Irán advierte a Estados Unidos con “bombardeos devastadores” contra sus bases en Oriente Medio

(EFE) – El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió este domingo a Estados Unidos que responderá a cualquier ataque con bombardeos contra sus bases en la región, luego de supuestamente recibir información sobre un eventual reinicio de las operaciones militares estadounidenses.

La amenaza del Ejército iraní

“Advertimos de que cualquier ataque de Estados Unidos contra Irán provocará bombardeos continuados y devastadores contra todas las bases e intereses estadounidenses en toda la región, sin excepción”, señaló el Ejército iraní en un comunicado recogido por medios locales.

La institución asegura contar con antecedentes que apuntan a que Washington “reanudará las acciones contra la República Islámica” tras obtener “el visto bueno” de países regionales durante una reunión en Europa.

El mensaje incluyó también una advertencia directa a esas naciones: “Si los países de la región se alinean con la agresión del Gran Satán contra un Irán poderoso y soberano, todos ellos serán considerados cómplices de este mal”, indicaron las Fuerzas Armadas, que añadieron que esos Estados ya no podrán esperar “ninguna moderación ni indulgencia”.

Un conflicto estancado desde febrero

La guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentra en punto muerto casi 7 meses después de su inicio, el 28 de febrero, con ataques ocasionales a petroleros en el estrecho de Ormuz y sin una salida visible al conflicto.

A comienzos de agosto, el presidente estadounidense, Donald Trump, postergó la reanudación de operaciones de combate a gran escala después de que Arabia Saudí y Catar manifestaran su temor a que Teherán bombardeara instalaciones petroleras y de gas de la zona como represalia.

Esta semana, en declaraciones al medio Axios, el mandatario afirmó que aún no define si retomar los ataques masivos para intentar poner fin al conflicto o terminar con la República Islámica.