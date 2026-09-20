Alerta en la zona sur: Advierten probabilidad de trombas marinas en cinco regiones

El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano alertó por la probabilidad de trombas marinas en cinco regiones de la zona sur del país para este domingo.

De acuerdo con el aviso, existe probabilidad de ocurrencia de nubes tornádicas que generen condiciones propicias para la formación de trombas marinas en los sectores oceánicos y costeros de las regiones afectadas.

Asimismo, se señaló que el evento meteorológico podría ocurrir desde las 00:00 hasta las 15:00 horas de este domingo.

En concreto, las regiones afectadas son:

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

Recordaron que cualquier información o actualización del tiempo en dichas zonas será difundida a través de los canales oficiales del servicio meteorológico.

Además, advirtieron que, en caso de detectar la formación de una tromba marina, se debe dirigir la nave en dirección contraria al fenómeno para alejarse de este.

Igualmente, recomendaron suspender toda faena de buceo, pesca o maniobras, poner al personal bajo resguardo y usar chalecos salvavidas.