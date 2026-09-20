Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast llega a 29% y desaprobación se ubica en 59%

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 20 de septiembre, reveló que la aprobación ciudadana al presidente José Antonio Kast bajó dos puntos, llegando a 29%.
En tanto, su desaprobación subió cuatro puntos respecto a la medición anterior, ubicándose en 59%.
Encuesta Criteria: Orgullo por Chile
Por otro lado, el sondeo entregó resultados respecto al orgullo por Chile, en el contexto de las Fiestas Patrias.
En ese sentido, un 89% de los consultados dijo sentirse orgulloso de Chile. Un 54% se siente “muy orgulloso” y un 35% “bastante orgulloso”.
Entre aquellas personas que se identifican con la derecha, 70% se declara “muy orgulloso” de Chile; en el centro alcanza 57% y en la izquierda, 36%.
Respecto a la pregunta “¿Qué es lo que más te enorgullece de Chile?”, el primer lugar fue para los paisajes y diversidad geográfica (60%), seguido de sus recursos naturales (33%) y sus tradiciones y costumbres (33%).
Le siguen la gastronomía (27%), la historia (22%), el arte y la cultura (19%) y el desarrollo y crecimiento del país (19%).
Más abajo se encuentra la democracia con un 12% y las instituciones, que tienen un 4% de menciones.
Lo más leído
- Seguridad, comercio y la candidatura de Valparaíso: Canciller adelanta los ejes del presidente Kast en la ONU
- El inesperado regalo de Leonardo Farkas en Fiestas Patrias: Dará 5 mil empanadas a asistentes de la fonda del Parque O'Higgins
- Fiestas Patrias: Más de 67 mil personas han asistido a La Gran Fonda de Chile del Parque O'Higgins
- Irán advierte a Estados Unidos con "bombardeos devastadores" contra sus bases en Oriente Medio
- Moscú es blanco de ataque con más de mil drones: Reportan muerte de al menos dos personas y daños en refinería de petróleo