Encuesta Criteria: Aprobación del presidente Kast llega a 29% y desaprobación se ubica en 59%

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 20 de septiembre, reveló que la aprobación ciudadana al presidente José Antonio Kast bajó dos puntos, llegando a 29%.

En tanto, su desaprobación subió cuatro puntos respecto a la medición anterior, ubicándose en 59%.

Encuesta Criteria: Orgullo por Chile

Por otro lado, el sondeo entregó resultados respecto al orgullo por Chile, en el contexto de las Fiestas Patrias.

En ese sentido, un 89% de los consultados dijo sentirse orgulloso de Chile. Un 54% se siente “muy orgulloso” y un 35% “bastante orgulloso”.

Entre aquellas personas que se identifican con la derecha, 70% se declara “muy orgulloso” de Chile; en el centro alcanza 57% y en la izquierda, 36%.

Respecto a la pregunta “¿Qué es lo que más te enorgullece de Chile?”, el primer lugar fue para los paisajes y diversidad geográfica (60%), seguido de sus recursos naturales (33%) y sus tradiciones y costumbres (33%).

Le siguen la gastronomía (27%), la historia (22%), el arte y la cultura (19%) y el desarrollo y crecimiento del país (19%).

Más abajo se encuentra la democracia con un 12% y las instituciones, que tienen un 4% de menciones.