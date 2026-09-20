Accidente en Maipú: Joven murió tras choque y volcamiento de auto en Camino a Melipilla

Un hombre falleció luego de un accidente de tránsito en Maipú (Región Metropolitana).
Según información preliminar de Carabineros, a eso de las 4:30 de este domingo un vehículo chocó, volcó y posteriormente detuvo su marcha contra un poste en Camino a Melipilla.
De todos modos, se están investigando las causas para “descartar cualquier otra participación de algún vehículo”, señaló el teniente Cristián Martin González, de la SIAT de Carabineros.
Y añadió que en el auto viajaban tres personas, y que el fallecido es un joven que se trasladaba en uno de los asientos traseros.
La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.
El teniente explicó que se están investigando las causas del accidente y que, de manera preliminar, no se habría encontrado presencia de alcohol y drogas en el conductor.
Esta información será contrastada con un examen del Servicio Médico Legal.
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