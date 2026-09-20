“Sí, valía la pena”: Gabriel Boric defiende la fallida candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

El expresidente Gabriel Boric abordó este domingo la decisión de la exmandataria Michelle Bachelet de no seguir adelante con su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras quedar en penúltimo lugar en el reciente sondeo preliminar.

A través de redes sociales, el líder del Frente Amplio (FA) aseguró que la “dignidad y coherencia con que la presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia”.

En esa línea, sostuvo que su figura defendía posturas que terminan siendo “incómodas” para ciertos actores políticos del escenario global.

“Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así“, afirmó.

Asimismo, defendió la decisión de su Gobierno de oficializar la candidatura de Bachelet para dirigir la ONU, ante la dificultad que esta atravesaba por el escenario geopolítico actual.

“Algunos se preguntan si es que en este contexto, donde por sus características, sus principios y trayectoria de vida, esta era desde el comienzo una candidatura improbable, valía la pena intentarlo. Habiendo conversado mucho con la presidenta, me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena“, aseveró.

“Porque es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro”, añadió.

Por último, agradeció el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la candidatura de Bachelet.

“Gracias a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de Brasil, Lula da Silva, por haber apoyado desde un comienzo, y haber seguido haciéndolo cuando la pista se puso más pesada. Gracias, presidenta Bachelet, por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto”, cerró.