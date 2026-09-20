Balance de Fiestas Patrias 2026: Carabineros reporta 18 fallecidos y más de 200 detenidos

Carabineros de Chile entregó este domingo un nuevo balance nacional por las Fiestas Patrias, en el que reportó 18 fallecidos y más de 200 detenidos hasta el momento.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito, hubo un total de 282 detenidos y se realizaron más de 50 mil controles vehiculares.

Asimismo, detalló el desglose de las detenciones:

144 por conducción en estado de ebriedad.

85 por conducir bajo los efectos del alcohol.

37 por consumo de sustancias ilícitas.

16 por conducción temeraria.

El balance contempla únicamente los hechos ocurridos hasta las 23:59 horas del sábado 19 de septiembre, por lo que Carabineros advirtió que los accidentes registrados esta mañana no están incluidos en la cifra, con lo cual la cantidad de fallecidos ascendería a 20.

“Hoy día, lamentablemente, tenemos dos personas más fallecidas que no están dentro de este balance (…) y obviamente van a engrosar las cifras que tenemos que señalar el día de mañana”, puntualizó.

Además, reveló que en lo que va del año más de mil personas han fallecido a causa de siniestros viales.

“Otro dato lamentablemente relevante es que hemos pasado el umbral de las 1000 personas fallecidas en lo que va del año, una cifra que nos debe llamar a un profundo análisis como sociedad. Es decir, tenemos 1000 compatriotas menos solamente en siniestros viales en lo que va del año 2026“, enfatizó.

También reportó que un total de 325 250 vehículos salieron de la Región Metropolitana en el marco de las celebraciones de las Fiestas Patrias hasta el sábado pasado.