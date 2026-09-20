Moscú es blanco de ataque con más de mil drones: Reportan muerte de al menos dos personas y daños en refinería de petróleo

(CNN) — El alcalde de Moscú dijo que Ucrania llevó a cabo su “mayor ataque registrado” contra la capital rusa y sus alrededores, mientras la votación en las elecciones parlamentarias entraba en su último día.

Se lanzaron más de 1.000 drones, que causaron la muerte de al menos dos personas y daños en una importante refinería de petróleo.

El alcalde Sergei Sobyanin vinculó el ataque con la votación y dijo que “claramente fue planeado con el objetivo de interrumpir las elecciones”. “El enemigo no tuvo éxito”, señaló.

Este domingo es el tercer y último día de las primeras elecciones parlamentarias de Rusia desde el inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Ante la ausencia de una oposición creíble, se espera ampliamente que el partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin gane.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió el ataque contra Rusia en un comunicado en Telegram, pero no mencionó las elecciones. Entre las zonas donde se vota se encuentran cuatro regiones ucranianas anexadas ilegalmente por Rusia, pero que no están completamente bajo el control del Kremlin.

“Nuestras respuestas de largo alcance tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche”, dijo Zelensky, y agregó que las instalaciones atacadas generaban “miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra”.

El Estado Mayor de Ucrania dijo más tarde que el principal objetivo del ataque fue la Refinería de Petróleo Gazpromneft-Moscú, en el distrito de Kapotnya de la capital rusa. La instalación es una de las refinerías más grandes del país en términos de volumen.

Ataque masivo contra Moscú

El ataque contra Moscú fue uno de los mayores que Ucrania ha llevado a cabo contra la capital.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 1.110 drones ucranianos y otros vehículos aéreos no tripulados fueron interceptados y destruidos durante la noche.

Mientras tanto, Sobyanin, el alcalde de Moscú, dijo que más de 1.600 drones habían sido derribados en toda Rusia desde el sábado y que 450 de ellos se aproximaban a la capital. “Sin embargo, varios drones llegaron al territorio de la Refinería de Moscú y uno impactó un edificio residencial”, dijo.

El gobernador de la región de Moscú, Andrey Vorobiev, dijo que dos personas murieron y 20, entre ellas tres niños, resultaron heridas en los ataques durante la noche.

Al mismo tiempo, Rusia continuó atacando Ucrania con drones y misiles. Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la región de Kyiv, dijo que los ataques durante la noche y hasta el domingo causaron la muerte de tres niños y una mujer.

Rusia lleva casi un mes atacando intensamente a Ucrania, y a Kyiv en particular, con ataques aéreos casi constantes.

Zelensky dijo este domingo que, solo esta semana, Rusia lanzó contra Ucrania más de 2.000 drones de ataque, 1.700 bombas aéreas y 19 misiles de distintos tipos.