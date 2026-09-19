Asesinan a la periodista y candidata peruana Susy Aponte en plena campaña electoral en Áncash

(EFE) – La candidata al gobierno regional de Áncash, Susy Aponte, periodista conocida como la “China Polo”, fue asesinada este sábado mientras recorría la ciudad andina de Caraz en el marco de la campaña electoral.

El ataque en el mercado de Caraz

Aponte visitaba el mercado de la ciudad junto a otros integrantes de su equipo de campaña cuando un supuesto sicario le disparó en la cabeza y causó heridas a otras personas presentes, según reportan medios locales. De acuerdo con esas versiones, la Policía Nacional del Perú detuvo a un hombre armado como presunto autor de los disparos.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar por el delito de feminicidio contra quienes resulten responsables. La candidata competía en los comicios del 4 de octubre próximo.

La fiscal provincial Dina Ramos, junto a 4 fiscales adjuntos, recoge evidencias en conjunto con la policía y dispuso el levantamiento del cadáver y la obtención de los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona, informó el Ministerio Público.

Denuncias previas y pedidos de esclarecimiento

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la “China Polo” acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, de “haber ordenado un atentado” en su contra, luego de denunciar presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos. Señaló que internos de 3 prisiones peruanas le advirtieron de esa amenaza.

La periodista anunció para este domingo un reportaje sobre el candidato a la alcaldía de Huaraz, Lalo Villa, representante del partido Alianza para el Progreso.

El Consejo de la Prensa Peruana pidió una investigación profunda: “Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos”.