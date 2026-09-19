“Siempre tenemos que tener la mirada puesta en nuestras regiones extremas”: El llamado del ministro García Ruminot

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, puso el foco en las zonas extremas y limítrofes del país al subrayar la necesidad de mantener la atención sobre esos territorios.

Fronteras, mar y Magallanes

La autoridad sostuvo que resulta “muy, muy importante” tener presente “nuestro límite norte, nuestra extensa frontera con Argentina”. A ello sumó otros territorios estratégicos: “También, por supuesto, nuestro mar y Magallanes siempre, siempre presente, no solo como ocupación del gobierno, sino también como formando parte de nuestra alma nacional”, agregó, según reportó La Tercera.

Las tensiones del Presupuesto 2027

Consultado por el Presupuesto 2027 y los requerimientos de las Fuerzas Armadas, García Ruminot planteó que la discusión debe considerar las distintas prioridades del país. “Son múltiples las necesidades que tiene el país, por supuesto, en educación, en salud, en seguridad, en el trabajo”, indicó.

El ministro también advirtió que existe una “enorme, enorme dificultad en materia de creación de empleos” y mencionó las restricciones para el próximo ejercicio fiscal, junto a una economía mundial “cada día más difícil”.

Al ser consultado de manera específica por las necesidades castrenses frente a los impases diplomáticos con Argentina, respondió: “Sin lugar a dudas”. No obstante, añadió que se debe “tener la capacidad de compatibilizar las distintas necesidades, las distintas urgencias sociales, de tal manera de que el presupuesto 2027 se haga cargo de ellas”.

Finalmente, señaló que el debate no puede limitarse a un solo año: “Y no solo el presupuesto 2027, es la programación de los gastos durante los próximos años”, dijo, junto con mencionar las inversiones públicas necesarias en las distintas áreas del quehacer nacional.