Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de la ONU

Michelle Bachelet anunció que declinó su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

En la última votación informal, la expresidenta había recibido apenas 1 voto a favor y 11 en contra. En el sondeo anterior, realizado el 21 de agosto, había conseguido dos respaldos, seis votos en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento, la candidata Rebeca Grynspan encabezó la votación con nueve apoyos, cinco votos en contra y una abstención, mientras Carolyn Rodrigues-Birkett obtuvo ocho respaldos.

“Hoy anuncio que he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido, la existencia del cambio climático que algunos niegan pese a la evidencia científica y la democracia y los DD. HH. que se encuentran en peligro”, comenzó diciendo en un video publicado en sus redes sociales.

“Por el contrario, aunque desde un inicio contra la corriente, estoy convencida de que era el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación“, continuó.

La exmandataria expresó que no sentía arrepentimiento por “haber emprendido este gran desafío”.

“Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina, una persona verdaderamente independiente y leal a los principios de la carta de la organización y que nos enarbole con rigor frente a los estados, sin importar su tamaño o su poder”, dijo.

Bachelet agradeció a los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, quienes “respaldaron esta candidatura desde el primer día, con generosidad y convicción. También a las y los chilenos y ciudadanos del mundo que me expresaron su estima y apoyo”.

“Ahora continuaré con el tesón de siempre el desafío internacional. Seguiré activa en la tarea impostergable de construir un mundo de mayor paz, seguridad, desarrollo sustentable y respeto a los derechos humanos. Muchas gracias”, cerró.