Trump propone rebautizar la Inteligencia Artificial mientras la Casa Blanca veta a periodistas de CNN y MS NOW

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una consulta a sus seguidores para cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial, en la misma jornada en que la Casa Blanca impidió el ingreso de periodistas de CNN, MS NOW y Politico.

La propuesta en Truth Social

“Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social. En el mismo mensaje preguntó cuál sería “el mejor nombre para esta ‘revolución’ en constante crecimiento”.

El presidente justificó la idea al señalar que “muchas personas consideran que el término Inteligencia Artificial es impreciso y poco elegante” y pidió a sus seguidores participar en la encuesta.

El veto a tres medios de comunicación

Mientras Trump difundía esa consulta, CNN, MS NOW y Politico denunciaron que se bloqueó la entrada de sus reporteros a la Casa Blanca. El viernes, también a través de Truth Social, el mandatario anunció que prohibía “con efecto inmediato” el acceso a esos medios, a los que acusó de difundir “noticias falsas”.

La medida se concretó este sábado. Los medios afectados reaccionaron con respaldo a sus periodistas y aseguraron que defenderán la libertad de prensa y su derecho a informar.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó el veto como una “prohibición a la prensa libre”. Su presidenta, Jacqui Heinrich, sostuvo en un comunicado difundido en X que “el presidente lo dijo claramente en el Despacho Oval, describiendo su propia acción prevista como una prohibición a la prensa libre”.