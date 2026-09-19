Tras Parada Militar: Kast destaca rol de las FF. AA. en resguardo de la soberanía chilena “desde el extremo norte hasta el extremo sur”

Pasadas las 14:30 de este sábado terminó la Parada Militar 2026, conmemorando el Día de las Glorias del Ejército.

La instancia duró poco más de tres horas e incluyó el desfile del Ejército, Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, PDI y Gendarmería.

Tras el término de la ceremonia, el mandatario expresó que el desfile fue “un orgullo tremendo que creo que se ve reflejado en el cariño que le expresa la ciudadanía a nuestro Ejército, a nuestras Fuerzas Armadas”.

“Agradecerle a las distintas ramas de las FF. AA. que acompañaron hoy día las Glorias del Ejército, también la presentación de Gendarmería de Chile, que hoy día se hizo presente para rendirle homenaje al Ejército y decir que la gran banda militar a todos nos enorgullece”, añadió.

Consultado sobre cuál es la señal que se dio como país con la Parada Militar, respondió: “Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido de manera permanente para garantizar la defensa de nuestras fronteras, como por ejemplo en la zona norte, colaborar con la seguridad en la zona sur y también marcar la soberanía chilena desde el extremo norte hasta el extremo sur”.

“Y en eso creo que el profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército merecen todo nuestro reconocimiento”, cerró.