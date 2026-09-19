Renuncia el CEO del Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. tras ser grabado agrediendo físicamente a activistas de PETA

El director ejecutivo del Council of Fashion Designers of America (CFDA), Steven Kolb, renunció a su cargo tras aparecer en un video reduciendo físicamente a dos activistas por los derechos de los animales durante un altercado en la Semana de la Moda de Nueva York.

“Después de 20 años liderando la CFDA, tomé la difícil decisión de dejar el cargo de CEO y presidente”, señaló Kolb en un comunicado. El ejecutivo agregó que se siente “enormemente orgulloso” de lo construido y que considera este “el momento adecuado” tanto para él como para la organización de iniciar un nuevo capítulo.

Steven Kolb, CEO of the Council of Fashion Designers of America, was captured on camera restraining a PETA protester during New York Fashion Week. 🎥: X/peta pic.twitter.com/1nga8UmXX4 — TMZ (@TMZ) September 14, 2026

El incidente en el desfile de COS

Kolb quedó suspendido el martes mientras se revisaba lo ocurrido el domingo durante un show de COS. En el registro audiovisual se observa cómo intenta contener a dos manifestantes de People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que buscaban interrumpir el desfile en protesta por el uso de lana por parte del grupo H&M, dueño de la marca.

El ejecutivo empujó a un manifestante, identificado como Mason Melito, y le tapó la boca. También derribó al suelo a una segunda activista, a la que inmovilizó con sus brazos y una pierna mientras le cubría la boca. En conversación con The Guardian, Melito describió la situación como atemorizante y sostuvo que la conducta de Kolb “fue completamente innecesaria”.

La reacción del directorio

Según explica The Guardian, la CFDA es una organización sin fines de lucro que apoya a diseñadores y marcas estadounidenses y organiza el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York. Su directorio, integrado por figuras como Ralph Lauren, Thom Browne, Tory Burch y Michael Kors, afirmó que “respetamos la decisión de Steven de dar un paso al costado” y destacó su papel como “líder dedicado e incansable campeón de la moda estadounidense”.