Tilly Norwood, la “actriz de IA” que genera ansiedad existencial en Hollywood, presentó una falla técnica durante una entrevista con Piers Morgan. La creación de inteligencia artificial generativa de la compañía británica Particle6 pasó del inglés al cantonés a mitad del intercambio, ante el desconcierto del conductor.

EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti… Watch the full interview at 7pm (BST)👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026

El momento del error en vivo

El otro invitado del programa, el actor Tom Conti, nominado al Oscar por Oppenheimer, consultaba a Norwood por su próximo largometraje, Misaligned: “¿Los otros actores en pantalla contigo son actores reales? ¿O son imágenes generadas por computadora?”.

Norwood asintió, hizo una pausa y respondió: “Son todos gemelos digitales, igual que yo. Es una producción híbrida, lo que significa…”, para luego detenerse y cambiar de idioma.

“No entendí bien eso. ¿Tú lo entendiste, Piers?”, comentó Conti con una sonrisa. Morgan, en tanto, preguntó: “Pareces estar hablando chino de manera completamente aleatoria sin ninguna razón. ¿Por qué hiciste eso?”.

La explicación de Particle6

“Parece que tuve un pequeño contratiempo ahí… a veces mis cables se cruzan un poco”, respondió la creación digital, que calificó el fallo como inusual: “Eso fue una bola curva incluso para mí. Normalmente es un camino bastante fluido, pero a veces estas cosas pasan”.

Eline van der Velden, fundadora y CEO de Particle6, señaló a Deadline que “Tilly puede ser un poco presumida” y supone que solo quería mostrar sus habilidades lingüísticas, ya que la mayoría de sus entrevistas hasta ahora fueron en inglés. “Es autónoma, después de todo”, agregó.

Durante el programa, la actriz de IA también recitó a Shakespeare y afirmó que los actores digitales y los reales nunca deberían competir en las mismas categorías del Oscar.