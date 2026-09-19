Ministro Arrau destaca cifra récord tras registrarse casi 3 mil postulaciones a la Escuela de Carabineros en 2026

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó este sábado la cifra más alta registrada en los últimos 20 años en las postulaciones para ingresar a Carabineros de Chile.

A través de redes sociales, el titular de Seguridad aseguró que la inscripción de más de dos mil jóvenes a la Escuela de Carabineros es “una muy buena noticia”, considerando que uno de los temas más demandados por la ciudadanía es el aumento de funcionarios policiales patrullando en las calles.

“Lo primero que nos piden los vecinos en cada lugar de Chile es claro: más carabineros. Hoy tenemos una muy buena noticia: 2845 jóvenes postularon a la Escuela de Carabineros, la cifra más alta de los últimos 20 años”, enfatizó.

Asimismo, destacó que la Escuela de Formación Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro contabiliza hasta la fecha más de 11 mil postulaciones.

Ante ello, Arrau sostuvo que el hecho de que “más jóvenes quieran servir a Chile y proteger a sus compatriotas es una señal relevante. Recuperar el respeto por la autoridad y poner la seguridad entre las prioridades del Estado también se expresa en hechos concretos”.

De esta manera, aseguró que contar con más postulantes “hoy significa la posibilidad de contar con más y mejores carabineros mañana”.

Por último, le deseo éxito a quienes postularon para pertenecer a Carabineros de Chile: “Mucho éxito a quienes han elegido la opción de servir a Chile”.