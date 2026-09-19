Gendarmería de Chile desfiló por primera vez en la Parada Militar: Así fue el momento

Pasadas las 11:30 de este sábado comenzó la Parada Militar 2026.

Como es tradición, las Fuerzas Armadas y de Orden comenzaron su despliegue en la elipse del Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.

Para este año llegaron al desfile 6.219 efectivos del Ejército, 1.252 de la Armada y 1.117 de la Fuerza Aérea de Chile. A ellos se sumaron 1.220 funcionarios de Carabineros, 297 miembros de la Policía de Investigaciones y 94 de Gendarmería.

Una de las novedades de este año fue precisamente la participación de la Escuela de Gendarmería General Manuel Bulnes Prieto, que participó de la tradicional ceremonia por primera vez en su historia.

En la instancia también estuvo presente el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien observó con orgullo desde las gradas la participación de los funcionarios.

Debido a la gran cantidad de contingente que está participando en la Parada Militar, se prevé que el desfile se extenderá por alrededor de 3 horas y media.

Acá se puede ver el momento: