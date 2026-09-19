Ministro Arrau califica de “intensas” las Fiestas Patrias en lo policial y anuncia balance para el lunes

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, entregó un breve balance policial de Fiestas Patrias antes del inicio de la ceremonia en el Parque O’Higgins. “Si bien fueron unas Fiestas Patrias algo más cortas, en lo policial, intensas”, señaló en un punto de prensa.
Los casos de La Pintana y Rengo
Sobre el homicidio de un adolescente de 16 años en La Pintana, donde además resultó herido su hermano mayor, la autoridad indicó que existen líneas investigativas que apuntan a que “quizás hubo hechos previos que llevaron a esta balacera”.
Respecto del trabajador apuñalado en una fonda de Rengo, el ministro afirmó que se trata de un caso “bastante más avanzado” y con más antecedentes.
Alza en accidentes de tránsito
Según reportó Radio ADN, Arrau adelantó que el lunes entregarán el balance completo y sostuvo que aún resulta temprano para hablar de un alza en este tipo de hechos respecto de años anteriores. Destacó que el despliegue policial fue más intenso, con fiscalizaciones preventivas en fondas, y precisó que “donde sí hubo un alza es en los accidentes de tránsito”, tras miles de controles.
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