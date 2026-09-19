Tras revés de Bachelet en la ONU, biministro Alvarado reafirma postura del Gobierno: “No se le veía una base de apoyo sólida”

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se refirió este sábado a los resultados negativos que obtuvo la expresidenta Michelle Bachelet en el sondeo preliminar de las candidaturas para dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ad portas del inicio de la Parada Militar 2026 en el Parque O’Higgins, Alvarado fue consultado por el penúltimo lugar de la exmandataria, tras recibir un solo voto de apoyo, 11 en contra y tres abstenciones.

Sus declaraciones se dieron ante las críticas de figuras de la oposición, quienes sostienen que la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirarle el respaldo a la candidatura de Bachelet habría afectado su postulación.

En esa línea, el jefe de gabinete reiteró la razón de por qué el Ejecutivo no respaldó a la exmandataria en su carrera a la ONU.

“El Gobierno ha sido muy claro, desde antes de asumir, en que era una candidatura a la cual no se le veía una base de apoyo sólida. Por lo tanto, el Gobierno tomó una decisión”, precisó.

Pese a ello, señaló que la exmandataria “decidió seguir adelante”. “Espero, con buena disposición y voluntad, que esta situación cambie“, agregó.