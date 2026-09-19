Con la participación de Gendarmería y la PDI: El presidente José Antonio Kast encabeza su primera Parada Militar

A casi seis meses de su llegada al Gobierno, el presidente José Antonio Kast encabezó este sábado 19 de septiembre su primera Parada Militar, la cual conmemoró la 111.ª edición del Día de las Glorias del Ejército.

A bordo del Ford Galaxie 500 XL y entre gritos de “¡Viva Chile!”, Kast llegó hasta el interior del Parque O’Higgins para dar inicio a su primer desfile militar.

Tras descender del vehículo y saludar a las autoridades, el mandatario se trasladó hasta la tribuna. Luego fue saludado por el presidente del Club de Huasos Gil Letelier, José Navarrete, para realizar el ceremonial brindis de chicha en cacho, una de las tradiciones de la Parada Militar que se suspendió durante la pandemia de COVID-19 y retornó en el año 2022 con el presidente Gabriel Boric.

Luego de los pies de cueca, el mandatario entregó, junto con el ministro de Defensa, Fernando Barros, y el comandante en jefe del Ejército, el general Pedro Varela, las medallas al valor por servicios extraordinarios a efectivos de las Fuerzas Armadas.

Fue a las 12:15 cuando el jefe de las Fuerzas de Presentación, el general Sebastián García-Huidobro, se acercó finalmente a la tribuna para pedir la autorización al presidente Kast para iniciar el desfile.

Permiso que Kast otorgó de inmediato: “General García-Huidobro, autorizado para comenzar con esta gran Parada Militar en honor a nuestro Ejército”. Con ello se dio inicio al desfile.

El Jefe de las Fuerzas, General de División Sebastián García-Huidobro Elzo se dirige a la Tribuna de Honor para solicitar a su Excelencia el Presidente de la República, la autorización para dar inicio a la #ParadaMilitar 2026 en homenaje a las #GloriasdelEjército. #216Años… pic.twitter.com/1PjCwgHmt0 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) September 19, 2026

La edición de este año contará con un despliegue de más de 10.000 efectivos, la primera participación de Gendarmería y la vuelta de la Policía de Investigaciones (PDI) al desfile.

En total, participaron 10 206 efectivos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería, una cifra superior a los más de 8000 uniformados que marcharon en 2025.