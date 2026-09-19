Probabilidad de tormentas eléctricas y rachas de hasta 80 km/h: DMC emite aviso para la zona centro-sur

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y centro-sur, en medio de la celebración de las Fiestas Patrias.

Desde la DMC señalaron que el evento meteorológico se debe a una inestabilidad atmosférica y se desarrollará desde la mañana de esta jornada hasta la noche del domingo 20 de septiembre.

Asimismo, advirtieron que podría venir acompañado de fuertes rachas de viento locales en las zonas afectadas.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

De acuerdo con la DMC, las cinco regiones afectadas en el país son:

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Por ello, el evento se extenderá desde la Región de Valparaíso hasta la de Ñuble.

A esto se le suma otro aviso de la entidad por viento normal a moderado, el cual regirá desde la tarde de este sábado hasta la noche del lunes 21 de septiembre.

Asimismo, advierten que las rachas podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora en nueve regiones del país.

Revisa las zonas afectadas: