Parada Militar: Entregan Medallas al Valor a siete efectivos por realizar acciones extraordinarias de servicio

El presidente José Antonio Kast; el ministro de Defensa, Fernando Barros; y el comandante en Jefe del Ejército, Pedro Varela, hicieron entrega de una especial condecoración en la previa del inicio de la Parada Militar 2026.

Se trata de la Medalla al Valor para efectivos que destacaron por sus acciones de compromiso mientras realizaban sus funciones y que arriesgaron su vida en resguardo de las personas.

Algunas de estas acciones ocurrieron hace más de 10 años.

Las Medallas al Valor fueron entregadas a siete funcionarios de las Fuerzas Armadas.

Uno de ellos es el mayor Boris Leal, quien en 2014 salvó a una persona que quedó atrapada en su casa en Angol durante un incendio; también el cabo primero Nelson Mestre, quien en 2021 arriesgó su vida tras intervenir en un incendio ocurrido en un hogar de menores, para lograr el rescate de niños.

A ellos se suman el capitán Alejandro Araneda y su patrulla, cuyos miembros son el sargento primero Ariel Muñoz, el cabo primero David Palma, el cabo primero Ángel Fernández y el cabo primero Cristián Pérez, consigna Emol.

Todos fueron parte de un rescate de cinco bebés prematuros que fueron trasladados desde el Hospital Regional de Copiapó en medio del aluvión que afectó a dicha ciudad en 2015.