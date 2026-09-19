Balance de Fiestas Patrias: Carabineros informa 13 fallecidos por accidentes de tránsito y 170 detenidos

Carabineros entregó un nuevo balance carretero por las Fiestas Patrias, reportando que 13 personas han fallecido a raíz de accidentes de tránsito.
El general de Carabineros, Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, detalló que hasta las 23:59 horas del viernes 18 se han realizado 36.683 controles a vehículos, junto con 10.979 exámenes de alcotest y narcotest.
Asimismo, se han cursado 1.111 infracciones y contabilizado 136 siniestros viales.
Hasta ahora hay 170 detenidos. De ese total, 139 fueron arrestados por conducir bajo los efectos del alcohol, 27 bajo los efectos de las drogas y 4 por conducción temeraria.
El general indicó que, en comparación con la misma fecha del año pasado, la cifra “representa un 86% más de personas fallecidas”.
En esa línea, reiteró el llamado a disfrutar y celebrar con responsabilidad, “con una conducta vial responsable y de autocuidado. Todavía faltan celebraciones; no sigamos aumentando estas lamentables cifras y porcentajes”.
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