Parada Militar 2026: Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago

Desde las 7:00 horas de este sábado 19 de septiembre comenzaron a regir múltiples desvíos y cortes de tránsito debido a la realización de la Parada Militar 2026, con motivo del ducentésimo decimosexto Aniversario Patrio y del Día de las Glorias del Ejército de Chile.

De acuerdo con Transporte Informa, los cortes de tránsito más importantes se concentran en Manuel Rodríguez (desde la Alameda hasta Isabel Riquelme), Avenida España (entre Alameda y Centenario) y Blanco Encalada (en el tramo de San Alfonso a San Diego).

De forma complementaria, se implementará un perímetro cerrado a la circulación vehicular, delimitado por Alameda, España, Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane.

Ante ello, tanto los vehículos particulares como los del transporte público no podrán circular por los sectores antes mencionados.

Asimismo, los conductores de vehículos o pasajeros que residan al interior de las zonas perimetradas podrán ingresar tras acreditar su domicilio.

Cabe recordar que las medidas de tránsito pueden sufrir modificaciones durante el día.

ATENCIÓN a desvíos en perímetro del Parque O’Higgins, por #ParadaMilitar2026. Vehículos no podrán transitar hacia el interior del perímetro de Alameda, Av. España, Av. Blanco Encalada, San Alfonso, I. Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane > https://t.co/nSZ6ohVWnG pic.twitter.com/nws85kgUbM — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 19, 2026

Revisa las modificaciones de los recorridos de Buses Red Movilidad por la Parada Militar 2026

Servicio 106

Ida: RH – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH

Regreso: RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Santa Rosa – RH

Servicios 419 – 423 (Retorno anticipado, hasta la habilitación de Plaza Baquedano)

Ida: RH – Diagonal Paraguay – Av. Portugal – Curicó – Santa Rosa – RH

Servicios 401 – 405 – 421

Ida: RH – Av. Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH

Servicio 505

Ida: RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH

Regreso: RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Av. Santa Rosa – Mac-Iver – RH

Servicio 513

Ida: RH – Diagonal Paraguay – RH

Regreso: RH – Marín – Eleuterio Ramírez – Av. Santa Rosa – RH

Servicio 517

Ida: RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – Manquehue Sur – RH

Regreso: RH – Av. Tobalaba (al sur) – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Lira – Victoria Subercaseaux – José Miguel de la Barra – RH

Servicios 516 – 519

Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Vicuña Mackenna – RH

Regreso: RH – Vicuña Mackenna – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH

Servicios 406 – 407 – 426

Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Rancagua – Francisco Bilbao – Manquehue – Apoquindo – RH

Regreso: RH – Apoquindo – Alonso de Córdova – Vitacura – Andrés Bello – Cardenal José María Caro – San Antonio – Alameda – RH

Servicio 518

Regreso: RH – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH

Servicio 422

Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Portugal – RH

Regreso: RH – 10 de Julio – Santa Rosa – Alameda – RH

Servicio C01

Ida: RH – Martín de Zamora – Manquehue – RH

Regreso: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Manquehue – Cristóbal Colón – RH

Servicio C01c

Retorno anticipado: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH

Servicio C02

Ida: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH

Servicio B15

Ida: RH – Bellavista – Loreto – RH

Servicio B27

Ida: RH – Santa María – Del Arzobispo – Eliodoro Yáñez – RH

Servicio 403

Ida: RH – San Francisco – Santa Isabel – RH

Regreso: RH – 10 de Julio – Santa Rosa – RH

Servicios 412 – 418

Ida: RH – San Francisco – Santa Isabel – Diagonal Oriente – Dr. Pedro Lautaro Ferrer – Los Leones – Francisco Bilbao – RH

Servicio 425

Regreso: RH – Nevería – San Pascual – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – RH

Servicios C11 – C15

Ida: RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH

Servicio C14

Ida: RH – Av. Apoquindo – Los Militares – Américo Vespucio – Asturias – Av. Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH

Servicio C20

Ida: RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – Retorno Las Hualtatas – Av. Américo Vespucio Norte – RH

Servicio 430

Ida: RH – Los Conquistadores – Kennedy – Nudo Kennedy – Manquehue Norte – Alonso de Córdova – Sebastián Piñera – Av. Apoquindo – RH

Regreso: RH – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Rotonda Irene Frei – Av. Vitacura – Américo Vespucio – RH

Servicio 503

Ida: RH – Santa María – Puente El Arzobispo – RH

Regreso: RH – Puente El Arzobispo – Bellavista – RH

Servicio 345

Retorno anticipado: RH – San Francisco – Padre Alonso de Ovalle – Av. Santa Rosa – RH

Servicio H13

Ida (hacia Metro Los Héroes): RH – Coquimbo – Av. Santa Rosa – RH

Regreso (hacia Población Santa Olga): RH – San Francisco – Santa Isabel – RH