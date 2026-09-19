Parada Militar 2026: Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago

Desde las 7:00 horas de este sábado 19 de septiembre comenzaron a regir múltiples desvíos y cortes de tránsito debido a la realización de la Parada Militar 2026, con motivo del ducentésimo decimosexto Aniversario Patrio y del Día de las Glorias del Ejército de Chile.
De acuerdo con Transporte Informa, los cortes de tránsito más importantes se concentran en Manuel Rodríguez (desde la Alameda hasta Isabel Riquelme), Avenida España (entre Alameda y Centenario) y Blanco Encalada (en el tramo de San Alfonso a San Diego).
De forma complementaria, se implementará un perímetro cerrado a la circulación vehicular, delimitado por Alameda, España, Blanco Encalada, San Alfonso, Centenario, Isabel Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane.
Ante ello, tanto los vehículos particulares como los del transporte público no podrán circular por los sectores antes mencionados.
Asimismo, los conductores de vehículos o pasajeros que residan al interior de las zonas perimetradas podrán ingresar tras acreditar su domicilio.
Cabe recordar que las medidas de tránsito pueden sufrir modificaciones durante el día.
ATENCIÓN a desvíos en perímetro del Parque O’Higgins, por #ParadaMilitar2026. Vehículos no podrán transitar hacia el interior del perímetro de Alameda, Av. España, Av. Blanco Encalada, San Alfonso, I. Riquelme, San Diego, Tarapacá y Lord Cochrane > https://t.co/nSZ6ohVWnG pic.twitter.com/nws85kgUbM
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 19, 2026
Revisa las modificaciones de los recorridos de Buses Red Movilidad por la Parada Militar 2026
- Servicio 106
Ida: RH – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH
Regreso: RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Santa Rosa – RH
- Servicios 419 – 423 (Retorno anticipado, hasta la habilitación de Plaza Baquedano)
Ida: RH – Diagonal Paraguay – Av. Portugal – Curicó – Santa Rosa – RH
- Servicios 401 – 405 – 421
Ida: RH – Av. Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH
- Servicio 505
Ida: RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – RH
Regreso: RH – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Av. Santa Rosa – Mac-Iver – RH
- Servicio 513
Ida: RH – Diagonal Paraguay – RH
Regreso: RH – Marín – Eleuterio Ramírez – Av. Santa Rosa – RH
- Servicio 517
Ida: RH – San Antonio – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Diagonal Paraguay – Av. Rancagua – Diagonal Rancagua – Av. Francisco Bilbao – Manquehue Sur – RH
Regreso: RH – Av. Tobalaba (al sur) – Av. Francisco Bilbao – Curicó – Lira – Victoria Subercaseaux – José Miguel de la Barra – RH
- Servicios 516 – 519
Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Vicuña Mackenna – RH
Regreso: RH – Vicuña Mackenna – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH
- Servicios 406 – 407 – 426
Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Rancagua – Francisco Bilbao – Manquehue – Apoquindo – RH
Regreso: RH – Apoquindo – Alonso de Córdova – Vitacura – Andrés Bello – Cardenal José María Caro – San Antonio – Alameda – RH
- Servicio 518
Regreso: RH – Curicó – Santa Rosa – Alameda – RH
- Servicio 422
Ida: RH – Alameda – Diagonal Paraguay – Portugal – RH
Regreso: RH – 10 de Julio – Santa Rosa – Alameda – RH
- Servicio C01
Ida: RH – Martín de Zamora – Manquehue – RH
Regreso: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Manquehue – Cristóbal Colón – RH
- Servicio C01c
Retorno anticipado: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH
- Servicio C02
Ida: RH – Alonso de Córdova – Los Militares – Warren Smith – RH
- Servicio B15
Ida: RH – Bellavista – Loreto – RH
- Servicio B27
Ida: RH – Santa María – Del Arzobispo – Eliodoro Yáñez – RH
- Servicio 403
Ida: RH – San Francisco – Santa Isabel – RH
Regreso: RH – 10 de Julio – Santa Rosa – RH
- Servicios 412 – 418
Ida: RH – San Francisco – Santa Isabel – Diagonal Oriente – Dr. Pedro Lautaro Ferrer – Los Leones – Francisco Bilbao – RH
- Servicio 425
Regreso: RH – Nevería – San Pascual – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – RH
- Servicios C11 – C15
Ida: RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH
- Servicio C14
Ida: RH – Av. Apoquindo – Los Militares – Américo Vespucio – Asturias – Av. Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – RH
- Servicio C20
Ida: RH – Apoquindo – Pdte. Piñera – Retorno – Pdte. Piñera – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Nudo Kennedy – Av. Pdte. Kennedy – Av. Américo Vespucio Norte – Retorno Las Hualtatas – Av. Américo Vespucio Norte – RH
- Servicio 430
Ida: RH – Los Conquistadores – Kennedy – Nudo Kennedy – Manquehue Norte – Alonso de Córdova – Sebastián Piñera – Av. Apoquindo – RH
Regreso: RH – Alonso de Córdova – Av. Manquehue – Rotonda Irene Frei – Av. Vitacura – Américo Vespucio – RH
- Servicio 503
Ida: RH – Santa María – Puente El Arzobispo – RH
Regreso: RH – Puente El Arzobispo – Bellavista – RH
- Servicio 345
Retorno anticipado: RH – San Francisco – Padre Alonso de Ovalle – Av. Santa Rosa – RH
- Servicio H13
Ida (hacia Metro Los Héroes): RH – Coquimbo – Av. Santa Rosa – RH
Regreso (hacia Población Santa Olga): RH – San Francisco – Santa Isabel – RH
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