Hallan cadáver calcinado a orillas del río Biobío: PDI trabaja en identificar a la víctima

La Policía de Investigaciones (PDI) reportó este sábado el hallazgo de un cadáver calcinado en la orilla del río Biobío, en la comuna de Negrete.

Detectives de la Brigada de Homicidios de Los Ángeles y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Concepción se trasladaron al lugar para realizar los peritajes iniciales y esclarecer la dinámica de lo ocurrido.

Los peritajes iniciales aún no han permitido establecer la identidad de la víctima ni la causa de su muerte, por lo que el Servicio Médico Legal (SML) deberá realizar una autopsia para entregar más antecedentes del hallazgo.

De acuerdo con La Tercera, las diligencias de la PDI habrían confirmado preliminarmente que habría participación de terceros.

“Conforme a lo trabajado en el sitio del suceso, se presume que existe intervención de terceras personas en el hecho”, señalaron desde la institución.

A partir de estos antecedentes, los investigadores continúan las diligencias orientadas a reconstruir la dinámica del crimen, establecer la identidad de la persona fallecida y determinar presuntas responsabilidades penales.