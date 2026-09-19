Con tres expulsados y un polémico arbitraje: Wanderers cayó 3-1 ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20

En un polémico partido, Santiago Wanderers cayó 3-1 ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental Sub 20.

El encuentro, que terminó con tres chilenos expulsados, tuvo una controversial actuación del árbitro polaco Damian Sylwestrzak en el Santiago Bernabéu.

Si bien el elenco nacional comenzó el duelo de buena manera, al minuto 25 la situación cambió cuando Alexander Dubó recibió tarjeta roja tras un fuerte planchazo sobre Daniel Yáñez.

Para peor, el mismo Yáñez fue quien en la siguiente jugada pegó un remate al arco, marcando el primer gol del conjunto merengue. Así terminó el primer tiempo.

Al comienzo de la segunda parte, los chilenos lograron empatar 1-1. Sin embargo, al minuto 81, Fran Santamaría marcó el 2-1 para los madrileños.

Después siguió la polémica con el árbitro. A los 85 amonestó a Christopher Valenzuela por reclamos y tres minutos más tarde lo expulsó por un choque de cabezas.

Incluso, hubo un penal del VAR, aunque Fabiano Avello logró tapar el disparo de Daniel Yáñez.

Luego de no cobrar una falta evidente en favor de Wanderers, Sylwestrzak expulsó con roja directa a Nicolás Carvacho por reclamar.

Así, y con ocho jugadores chilenos en cancha, Roberto Martín marcó el 3-1 al 90+9, sellando el triunfo del Madrid.