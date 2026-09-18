Trump asegura que hay un acuerdo con Dinamarca para controlar “para siempre” seguridad de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorga a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés.

Trump afirmó en un mensaje publicado en su red Truth Social que el acuerdo permitirá a Estados Unidos tener “para siempre” la responsabilidad de garantizar la seguridad de Groenlandia y de EE.UU., y agregó que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base o presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de Washington.

“Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó Trump, quien agregó que Estados Unidos comenzará “inmediatamente” el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Sin embargo, un comunicado conjunto difundido este viernes por los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia señala que los tres Gobiernos esperan poder firmar el acuerdo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas.

El documento precisa además que, una vez firmado, el pacto deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha insistido en que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por razones de seguridad nacional y el 20 de enero, día de su investidura, afirmó que Washington necesitaba hacerse con la isla para garantizar la seguridad internacional. En marzo llegó a decir que no descartaba el uso de la fuerza militar para lograrlo.