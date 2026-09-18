Parada Militar 2026: ¿A qué hora comenzará el desfile?

Este sábado 19 de septiembre se realizará una nueva Parada Militar.

Como es tradición, las Fuerzas Armadas y de Orden se desplegarán en la elipse del Parque O’Higgins para conmemorar las Glorias del Ejército.

Esta será la primera Parada Militar que será encabezada por el presidente José Antonio Kast.

El mandatario recibirá los honores correspondientes y, al igual que lo han hecho sus antecesores, deberá autorizar el comienzo de la ceremonia ante las autoridades civiles y militares.

Según se dio a conocer, el desfile comenzará a partir de las 12:00 horas.

La novedad de este año será la incorporación oficial de personal de Gendarmería en la Parada, quienes marcharán por primera vez en el desfile. Está contemplado que participen cerca de 300 efectivos.