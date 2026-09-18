“Chile puede ponerse de pie una y otra vez”: El mensaje del Presidente Kast al finalizar el Te Deum de Fiestas Patrias

Durante este viernes 18 de septiembre se realizó el tradicional Te Deum Ecuménico, en el que participó el Presidente José Antonio Kast como máxima autoridad del país.

Luego que concluyó la ceremonia eclesiástica, el mandatario dirigió unas breves palabras desde el Palacio de La Moneda, en el marco de las Fiestas Patrias que se celebrarán durante este fin de semana.

El Presidente Kast señaló: “A todos nuestros compatriotas, invitarlos a celebrar con responsabilidad. Y a levantar la esperanza, como se nos planteó en el Te Deum Evangélico, como se nos plantea hoy día en el Te Deum. Y nos dicen: tengamos esperanza, de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez“.

“Y en estos días, a disfrutar en familia. Ojalá cada uno se pueda hacer un espacio para compartir en familia, y como lo dije también en la inauguración de las Fondas, cuidar a nuestros niños, a los adultos, y a las personas que están solas también. Y acoger a quien nos vaya a visitar”, sentenció Kast.